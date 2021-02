Stellantis - Tavares | La Chrysler è uno dei pilastri del gruppo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Come la Fiat e la Peugeot, Laè uno dei tresu cui si fonda. A pronunciare queste parole di fronte ai media americani è stato Carlos, timoniere del nuovo gigante automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Il manager francese ha così rassicurato tutti quelli che, in seguito al connubio tra francesi e angloamericani, pronosticavano un futuro incerto per lo storico marchio a stelle e strisce. Ceo cercasi. Beninteso, ci sono delle questioni da sistemare enon ne fa mistero. Laal momento l'unico casato dela non avere un reggente nominato, giacché le redini sono state temporaneamente affidate a Tim Kuniskis, capo della Dodge deve ancora trovare un suo indirizzo specifico e un ceo capace di rispolverarne ...

Alla, Carlosha già chiarito che la società accetterebbe di lavorare con Apple o qualsiasi altra azienda nel settore dei veicoli elettrici, 'purché non crei alcuna dipendenza ...DS 4, svelata la nuova berlina ibrida plug - in La Stratos comparsa alle spalle di Carlosdurante la conferenza stampa di presentazione dinon sarebbe dunque un caso ma un piccolo ...L'opera in corso per strutturare Stellantis partendo dai gruppi PSA ed FCA darà esempi aziendali da libro di economia per il prossimo decennio. Agli onori di Tavares, mancherebbe solo l'accordo con Ap ...A Cento si aspetta il piano industriale del gruppo Stellantis. Si punta sulla produzione dei motori che sbancano negli Usa ...