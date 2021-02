Stati Uniti-Cina, prima telefonata tra Biden e Xi Jinping. Preoccupazione e tensioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) I presidenti di Stati Uniti e Cina, rispettivamente Joe Biden e Xi Jinping, hanno parlato al telefono per la prima volta dall’insediamento di Biden alla Casa Bianca. La chiacchierata è stata tutto sommato tranquilla. Il leader cinese ha ribadito che uno “scontro sarebbe disastroso per entrambi e per il mondo” e che i due Paesi dovrebbero intraprendere un dialogo “costruttivo” per prevenire “incomprensioni ed errori”. Incomprensioni che, però, non sono mancate. In particolare sono Stati trattati diversi temi caldi: la situazione a Hong Kong (dove a luglio è stata approvata la legge sulla sicurezza nazionale), a Taiwan (provincia ribelle) e la condizione degli uiguri nello Xinjiang, regione a nord-ovest della Cina. Su queste questioni, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 febbraio 2021) I presidenti di, rispettivamente Joee Xi, hanno parlato al telefono per lavolta dall’insediamento dialla Casa Bianca. La chiacchierata è stata tutto sommato tranquilla. Il leader cinese ha ribadito che uno “scontro sarebbe disastroso per entrambi e per il mondo” e che i due Paesi dovrebbero intraprendere un dialogo “costruttivo” per prevenire “incomprensioni ed errori”. Incomprensioni che, però, non sono mancate. In particolare sonotrattati diversi temi caldi: la situazione a Hong Kong (dove a luglio è stata approvata la legge sulla sicurezza nazionale), a Taiwan (provincia ribelle) e la condizione degli uiguri nello Xinjiang, regione a nord-ovest della. Su queste questioni, ...

