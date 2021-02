TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Seveso, colpisce un rider con una martella alla testa per rubargli la bici - qn_giorno : Seveso, colpisce un rider con una martella alla testa per rubargli la bici - Luciano06815942 : RT @__Naglfar: #risorsainps Prova a rubare la bici di un rider e lo colpisce alla testa con un martello frangivetro, denunciato. Seveso htt… - __Naglfar : #risorsainps Prova a rubare la bici di un rider e lo colpisce alla testa con un martello frangivetro, denunciato. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Seveso colpisce

... un cittadino guineano di 21 anni , addetto alle consegne, residente a. Quest'ultimo cerca di bloccare il malvivente che, armato di un martelletto frangivetro preso da un treno, lo...... celibe, disoccupato, pregiudicato per violenza sessuale e in materia di stupefacenti, ha tentato di rubare una bicicletta parcheggiata da un cittadino guineano 21enne, residente a, addetto ...Seveso (Monza), 11 febbraio 2021 – Ha tentato di rubare la bicicletta di un rider e lo ha anche colpito con una martellata alla testa, ma alla fine ha avuto la peggio. Missione fallita e, poco dopo, h ...Un tentativo di furto di bici a un rider è finito con l’arresto del presunto ladro. E’ successo intorno alle 22.00 di domenica, a Seveso, nei pressi della stazione ferroviaria: un 19enne, nato in Maro ...