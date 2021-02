Serie B, oggi inizia la 23ª giornata. Il programma (Di venerdì 12 febbraio 2021) Monza e Pisa apriranno la 23a giornata di Serie B, alle 21.00 il calcio d’inizio. Ecco il programma completo: VENERDI’ 12 FEBBRAIO Monza- Pisa alle 21.00 SABATO 13 FEBBRAIO Salernitana-L.R. Vicenza alle 12.00 Cremonese-Lecce alle 14.00 Pescara-Venezia alle 14.00 Pordenone-Cittadella alle 14.00 Spal-Empoli alle 16.00 DOMENICA 14 FEBBRAIO Entella-Frosinone alle 15.00 Reggiana-Ascoli alle 17.00 Brescia-Chievo alle 21.00 LUNEDI’ 15 FEBBRAIO Cosenza-Reggina alle 21.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) Monza e Pisa apriranno la 23adiB, alle 21.00 il calcio d’inizio. Ecco ilcompleto: VENERDI’ 12 FEBBRAIO Monza- Pisa alle 21.00 SABATO 13 FEBBRAIO Salernitana-L.R. Vicenza alle 12.00 Cremonese-Lecce alle 14.00 Pescara-Venezia alle 14.00 Pordenone-Cittadella alle 14.00 Spal-Empoli alle 16.00 DOMENICA 14 FEBBRAIO Entella-Frosinone alle 15.00 Reggiana-Ascoli alle 17.00 Brescia-Chievo alle 21.00 LUNEDI’ 15 FEBBRAIO Cosenza-Reggina alle 21.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NicolaPorro : A differenza di altri, oggi ci tengo a celebrare la Giornata del Ricordo per le vittime delle #foibe. E lo voglio f… - DiMarzio : Lo #Spezia oggi è diventato ufficialmente americano: ecco tutte le altre società italiane in mani straniere - GianniGirotto : Penso dunque voto - tra poco per chi vuole, una diretta per darvi una serie di riflessioni, mie e non mie, sul voto… - laraspina_ : @cardiopatyna che brutta serie, l'ho finita oggi e non mi è piaciuta... - FinallyGio459 : RT @Aba_Tweet: Oggi, vent’anni fa, moriva Niccolò Galli, promessa del Bologna. Aveva 17 anni, e nell’unica partita giocata in Serie A aveva… -