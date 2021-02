Sampdoria | Torregrossa si allena a parte | in dubbio per la Fiorentina?

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Laal lavoro a Bogliasco per preparare la sfida contro lasi. Il report completo «Riscaldamento, esercitazione tecnica per lo sviluppo del possesso-palla, partita 11 contro 11. Questo il programma del giovedì mattina sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, dove ladi Claudio Ranieri continua la preparazione alla sfida di domenica con la(ore 15.00). LEGGI TUTTE LE NOTIZIA SULLASU SAMP NEWS 24 Dopo aver svolto la primadella seduta con i compagni, Manolo Gabbiadini ed Ernestosono stati sottoposti a sedute individuali sul campo. Domani, venerdì, altromento mattutino». Leggi su Calcionews24.com

Primocanale

La Sampdoria al lavoro a Bogliasco per preparare la sfida contro la Fiorentina: Torregrossa si allena a parte. Il report completo ...Il report dell'allenamento odierno della Sampdoria in vista del match con la Fiorentina. Gabbiadini e Torregrossa sottoposti a sedute individuali sul campo ...