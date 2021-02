Pd Lazio: Raggi deve prendere atto suo fallimento, è senza maggioranza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “L’unica cosa certa, invece di pensare a funivie che si montano e si smontano, e’ che alla sindaca Raggi si sta smontando la maggioranza. Oltre alla nutrita pattuglia di consiglieri comunali grillini contrari alla sua ricandidatura, e’ di ieri la notizia che anche nel municipio Roma IX, la sua maggioranza non c’e’ piu’. Un’amministrazione sempre piu’ isolata e di contro la Raggi, con fare arrogante, si autoricandida. Prenda atto del suo fallimento totale e si faccia da parte”. Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi. Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “L’unica cosa certa, invece di pensare a funivie che si montano e si smontano, e’ che alla sindacasi sta smontando la. Oltre alla nutrita pattuglia di consiglieri comunali grillini contrari alla sua ricandidatura, e’ di ieri la notizia che anche nel municipio Roma IX, la suanon c’e’ piu’. Un’amministrazione sempre piu’ isolata e di contro la, con fare arrogante, si autoricandida. Prendadel suototale e si faccia da parte”. Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd, Enzo Foschi.

