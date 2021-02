(Di giovedì 11 febbraio 2021) Conosciamo la vita privata di , cosa fa, carriera e curiosità. (screenshot video)dell’attriceAppignani ha preso il cognome, preferendolo a quello del padre Luciano Appignani. Esordisce in teatro nei primi anni Ottanta e nella seconda metà degli anni Novanta ha diversi ruoli televisivi. In televisione, ha preso parte a diverse fiction e soap come Centovetrine, nel ruolo di Oriana e Incantesimo. Leggi anche -> Andrea Matarazzo, campione a L’Eredità: “Lei sarebbe orgogliosa…” Nel 2003 ha interpretato il ruolo di Francesca nel film Gli angeli di Borsellino e nel 2005 quello di Gilberta nel film di Pupi Avati, Ma quando arrivano le ragazze?. Lunghissima è stata anche la sua carriera da doppiatrice di grandi attrici di ...

azzurrantonella : Paola Quattrini in tv .Era bellissima... ora irriconoscibile per i 'ritocchi'.. Ma perchè vi fate sfigurare così...?????????? - zazoomblog : Paola Quattrini chi è: età altezza peso primo e secondo marito figlia attrice delle famose fiction - #Paola… - zazoomblog : Paola Quattrini chi è: età altezza peso primo e secondo marito figlia attrice delle famose fiction - #Paola… - CorriereUmbria : Paola Quattrini, l'attrice si racconta a Oggi è un altro giorno: vita privata, amore, carriera e la figlia Selvaggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Quattrini

Durante la sua ospitata nel programma " Vieni da me " di Caterina Balivo,ha ricordato un episodio avvenuto nel 1969 che l'ha vista protagonista insieme ad Adriano Celentano . L'attrice e il cantante sono stato protagonisti di uno sketch sulla canzone " Il ...Selvaggiaè la figlia die Luciano Appignani . Nata come Selvaggia Appignani il 25 giugno 1975 a Roma, è un'attrice e doppiatrice italiana. Ha debuttato in teatro nel 1983, mentre i primi ruoli al cinema e in ...Conosciamo la vita privata di Paola Quattrini, la figlia Selvaggia: chi è, sulle orme della madre, cosa fa, carriera e curiosità.Paola Quattrini è un eccellente attrice italiana è stata definita la bambina prodigio per poi successivamente diventare una grande professionista di commedie di spicco. è stata ...