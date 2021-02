“Non litigare con lui quando sei da sola” dicesse la madre alla sorella di Benno (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mentre proseguono le ricerche per trovare il corpo di Peter Neumair, emergono dettagli sul rapporto tra il giovane sospetto ed i suoi familiari che lo temevano. La famiglia di Benno Neumair, principale accusato per il duplice omicidio del padre Peter e della madre Laura Perselli – la cui salma è stata ritrovata pochi giorni fa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mentre proseguono le ricerche per trovare il corpo di Peter Neumair, emergono dettagli sul rapporto tra il giovane sospetto ed i suoi familiari che lo temevano. La famiglia diNeumair, principale accusato per il duplice omicidio del padre Peter e dellaLaura Perselli – la cui salma è stata ritrovata pochi giorni fa L'articolo proviene da Leggilo.org.

