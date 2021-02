Nel campo rom dei ladri acrobati | Via | questo è il nostro territorio

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesca Galici Dopo aver fatto visita a uno dei campi rom abusivi di Milano, Silvia Sardone si sfoga per il degrado e la mancanza di leggi, tra ville abusive e delinquenza L'europarlamentare e consigliere comunale Silvia Sardone, insieme a Stefano Pavesi, consigliere della Lega in Municipio 8, nelle scorse ore ha fatto visita alrom abusivo di via Monte Bisbino, a Milano, "dove bazzicavano iresponsabili degli ultimi furti ai danni di diversi vip a Milano". L'esponente della Lega ha documentato tutto con un breve video condiviso sui social, sottolineando che "la scorsa volta erano volate minacce di morte a Salvini, questa volta insulti nei miei confronti". Il motivo? "Secondo i nomadi ho violato la loro proprietà privata: parliamo di unabusivo", scrive Silvia Sardone nel ...

