'Ndrangheta: confiscati beni a imprenditore reggino per 212 milioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) beni per 212 milioni di euro confiscati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria e dallo Scico all'imprenditore Domenico Gallo, 65 anni, indiziato di contiguità con le cosche Piromalli e Zagari

