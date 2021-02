Meteo, le previsioni di venerdì 12 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà un venerdì nuvoloso sul centro-sud peninsulare pur con qualche apertura sul medio Tirreno, più soleggiato sulle isole maggiori. Nel corso della giornata si andrà verso un deciso e netto peggioramento, in concomitanza dell'ingresso di aria sempre più fredda da nordest che andrà ad alimentare la depressione nelle regioni del nord ovest dello Stivale (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà unnuvoloso sul centro-sud peninsulare pur con qualche apertura sul medio Tirreno, più soleggiato sulle isole maggiori. Nel corso della giornata si andrà verso un deciso e netto peggioramento, in concomitanza dell'ingresso di aria sempre più fredda da nordest che andrà ad alimentare la depressione nelle regioni del nord ovest dello Stivale (LE).

3BMeteo : Aggiornamento #meteoweekend dell'#11febbraio Il gelo siberiano interesserà il nostro Paese da venerdì 12 alla pros… - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - ItalianAirForce : Le previsioni #Meteo per il #WeekEnd a portata di click! Da oggi consultare le previsioni sarà ancora più semplice:… - LadyValentina14 : @MMmarco0 Ci riaggiorniamo domani. Ho imparato che le previsioni meteo son fatte per essere smentite. Soprattutto quelle catastrofiche - GHERARDIMAURO1 : RT @SkyTG24: Meteo, le previsioni di venerdì 12 febbraio -