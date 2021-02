Maschere di Carnevale fai da te in modo facile, veloce e low cost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Iniziamo la carrellata di idee per un costume di Carnevale fai da te con i vestiti dedicati ai più piccoli. Vestirsi da mongolfiera, ad esempio, può essere un’ottima idea creativa e di facile realizzazione. Basta pochissimo: un cartoncino colorato che funge da vestito, da chiudere come una scatola ma aperta sia nella parte inferiore che in quella superiore e delle bacchette di legno, da fissare con delle clip adesive, che colleghino la scatola ai palloncini gonfiati con l’elio – che stazionano sopra la testa – che faranno “volare” la mongolfiera.Ancora più semplice è il vestito da subacqueo, con una maschera e un tubo di quelli che si usano anche al mare o in piscina e delle bottiglie di acqua minerale colorate di blu o nero in stile bombole di gas, da indossare come uno zainetto con delle corde da far passare nel mezzo.Ultima idea per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Iniziamo la carrellata di idee per unume difai da te con i vestiti dedicati ai più piccoli. Vestirsi da mongolfiera, ad esempio, può essere un’ottima idea creativa e direalizzazione. Basta pochissimo: un cartoncino colorato che funge da vestito, da chiudere come una scatola ma aperta sia nella parte inferiore che in quella superiore e delle bacchette di legno, da fissare con delle clip adesive, che colleghino la scatola ai palloncini gonfiati con l’elio – che stazionano sopra la testa – che faranno “volare” la mongolfiera.Ancora più semplice è il vestito da subacqueo, con una maschera e un tubo di quelli che si usano anche al mare o in piscina e delle bottiglie di acqua minerale colorate di blu o nero in stile bombole di gas, da indossare come uno zainetto con delle corde da far passare nel mezzo.Ultima idea per ...

