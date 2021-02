LIVE Sci alpino, Mondiali SuperG donne in DIRETTA: oro Gut-Behrami, decima Brignone (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPER MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG FEMMINILE 11.29 L’austriaca Venier è 18ma a 2?03. Ora la pista è molto rovinata. 11.27 Francesca Marsaglia è ultima. 19ma a 2?47. 11.26 Subito un distacco pesante per Marsaglia al primo intermedio, 1?02. Oggi le azzurre non ci hanno capito niente, peccato. 11.24 L’austriaca Scheyer è 16ma a 1?65. Ora l’ultima carta azzurra, Francesca Marsaglia. 11.23 Brutta gara per Elena Curtoni. E’ penultima a 1?79. Ha davvero calcato troppo la neve con gli spigoli. Quanto ci manca Sofia Goggia… 11.22 Subito 66 centesimi di ritardo al primo intermedio, niente da fare per Elena Curtoni. 11.21 Tredicesima a 1?30 la francese Worley, ancor meno adatta delle azzurre a questa pista. Ora Elena Curtoni, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPER MASCHILE DALLE 13.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 11.29 L’austriaca Venier è 18ma a 2?03. Ora la pista è molto rovinata. 11.27 Francesca Marsaglia è ultima. 19ma a 2?47. 11.26 Subito un distacco pesante per Marsaglia al primo intermedio, 1?02. Oggi le azzurre non ci hanno capito niente, peccato. 11.24 L’austriaca Scheyer è 16ma a 1?65. Ora l’ultima carta azzurra, Francesca Marsaglia. 11.23 Brutta gara per Elena Curtoni. E’ penultima a 1?79. Ha davvero calcato troppo la neve con gli spigoli. Quanto ci manca Sofia Goggia… 11.22 Subito 66 centesimi di ritardo al primo intermedio, niente da fare per Elena Curtoni. 11.21 Tredicesima a 1?30 la francese Worley, ancor meno adatta delle azzurre a questa pista. Ora Elena Curtoni, ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Mondiali SuperG donne in DIRETTA: Lara Gut-Behrami al comando quinta Brignone - #alpino #Mondiali… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Dopo le giornate di maltempo via alle gare con il Super G femminile. #ioseguoTgr #Cortinadampezzo - TgrVeneto : Dopo le giornate di maltempo via alle gare con il Super G femminile. #ioseguoTgr #Cortinadampezzo - infoitsport : Mondiali di sci a Cortina, il SuperG donne in diretta LIVE - infoitsport : LIVE Sci alpino, Mondiali SuperG donne in DIRETTA: Marta Bassino al via! -