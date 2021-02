La pandemia è finita in un gioco da tavolo, con gli “imprevisti”, le carte “bonus” e le dirette di Conte (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tabellone sembra quello del Monopoli, dotato di imprevisti e di caselle colorate, con i tradizionali Vicolo corto e parco della Vittoria spodestati però da avvenimenti, frasi e oggetti che hanno popolato le nostre vite dominate dal coronavirus. Da “ce la faremo” a “Atalanta-Valencia” a “Mondello” (ricordate la signora Angela del “non ce n'è coviddi?”) passando per la “variante inglese” e gli inevitabili “mascherina” e “andrà tutto bene”, con relativo arcobaleno infantile. Davanti alle regole degli ultimi dpcm, quelli dei “non più di due ospiti estranei al nucleo convivente”, dei chilometri di distanza da comune a comune, dei figli under 14 e delle autocertificazioni siamo stati in tanti a pensare di trovarci davanti a quei foglietti rompicapo dei giochi da tavolo. Ma Fabrizio Iozzo, 47 anni, romano, titolare di una società di assistenza ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il tabellone sembra quello del Monopoli, dotato die di caselle colorate, con i tradizionali Vicolo corto e parco della Vittoria spodestati però da avvenimenti, frasi e oggetti che hanno popolato le nostre vite dominate dal coronavirus. Da “ce la faremo” a “Atalanta-Valencia” a “Mondello” (ricordate la signora Angela del “non ce n'è coviddi?”) passando per la “variante inglese” e gli inevitabili “mascherina” e “andrà tutto bene”, con relativo arcobaleno infantile. Davanti alle regole degli ultimi dpcm, quelli dei “non più di due ospiti estranei al nucleo convivente”, dei chilometri di distanza da comune a comune, dei figli under 14 e delle autocertificazioni siamo stati in tanti a pensare di trovarci davanti a quei foglietti rompicapo dei giochi da. Ma Fabrizio Iozzo, 47 anni, romano, titolare di una società di assistenza ...

michelesaponaro : RT @MSF_ITALIA: Non possiamo permettere alle aziende farmaceutiche di perseguire unicamente i propri profitti. La pandemia di Covid-19 non… - Marilenapas : RT @MSF_ITALIA: Non possiamo permettere alle aziende farmaceutiche di perseguire unicamente i propri profitti. La pandemia di Covid-19 non… - sulsitodisimone : La pandemia è finita in un gioco da tavolo, con gli “imprevisti”, le carte “bonus” e le dirette di Conte - Marilenapas : RT @Ops52716481: @Cartabellotta Siamo a quasi un mese di crisi di governo. Come scriveva lei, la pandemia è finita sullo sfondo. Adesso sia… - BELLUCCIANGELO : RT @MSF_ITALIA: Non possiamo permettere alle aziende farmaceutiche di perseguire unicamente i propri profitti. La pandemia di Covid-19 non… -