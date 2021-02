Juve Inter, storia di una rivalità: Ronaldo-Iuliano fino ad Agnelli-Conte (Di giovedì 11 febbraio 2021) Juventus-Inter non è mai una gara banale: le storie tese tra le due società sono tante, fino ad arrivare alla lite Agnelli-Conte La storia tra Juventus e Inter è costellata da grandi partite e da polemiche storiche. La Gazzetto dello Sport ripercorre la storia. La prima volta nel 1945, Juve avanti 2-1 e gol/non gol non verificabile per i nerazzurri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juve VAI SU JuveNTUSNEWS24 Il più classico invece nel 1961: 0-2 a tavolino per i nerazzurri per invasione di campo. La Caf però decide per far rigiocare la partita: l’Inter perde a Catania e contro la Juve manda in campo la Primavera. Finisce 9-1 per i bianconeri, con 6 gol di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)ntus-non è mai una gara banale: le storie tese tra le due società sono tante,ad arrivare alla liteLatrantus eè costellata da grandi partite e da polemiche storiche. La Gazzetto dello Sport ripercorre la. La prima volta nel 1945,avanti 2-1 e gol/non gol non verificabile per i nerazzurri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 Il più classico invece nel 1961: 0-2 a tavolino per i nerazzurri per invasione di campo. La Caf però decide per far rigiocare la partita: l’perde a Catania e contro lamanda in campo la Primavera. Finisce 9-1 per i bianconeri, con 6 gol di ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - EzioGreggio : Scusate ma stasera ho guardato un documentario su “ La vita dei cefali da stagno di pianura”. So che l’Inter giocav… - Emanuel70123144 : RT @FabRavezzani: Nello scambio di accuse tra Juve e Inter e presunti comportamenti offensivi tenuti da dirigenti bianconeri e allenatore n… - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #JuveInter, #Agnelli vs #Conte: oggi il giudice sportivo, voci su #Barella contattato da #Paratici #calciomercato #CoppaItali… -