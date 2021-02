Juve-Inter | procura Figc indaga su Conte e Agnelli

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - pisto_gol : ?? Oltre agli insulti-reiterati-dalla Tribuna che hanno scatenato la reazione di Conte, dietro alla rissa dello Stad… - EzioGreggio : Scusate ma stasera ho guardato un documentario su “ La vita dei cefali da stagno di pianura”. So che l’Inter giocav… - RiccardoBian : @realvarriale Adesso ci sarà squalifica di Juve ( probabilmente radiata ) Inter ed automatico Napoli v Atalanta in… - stefanomaffei63 : @juventibus @Simone_Cutri concordo. Juve Roma e Juve inter due delle migliori prestazioni della Juve dal primo anno di Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Inter

... protagonisti di un litigio a distanza, con insulti catturati dalle telecamere, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tradi martedì sera a Torino. Il giudice sportivo ...Juventus, il giudice sportivo non prevede squalifiche a parte per Brozovic e Alex Sandro che erano già diffidati Juventus, Coppa Italia @Getty +++ Nel dispositivo del Giudice sportivo non c'è alcuna traccia delle liti tra #Agnelli #Conte #Oriali e #Paratici in #JuveInter . Nulla di nulla. Solo una giornata di ...Secondo quanto appreso dall'ANSA, la Procura Federale ha avviato un'inchiesta sul caso Conte-Agnelli: convocato il quarto uomo Chiffi.Dubbi su chi schierare al fantacalcio per il prossimo turno di campionato? I cinque centrocampisti consigliati per la 22^ giornata di Serie A Le partite infrasettimanali di Coppa Italia non devono dis ...