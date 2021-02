IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 | anticipazioni di venerdi 12 febbraio 2021

(Di giovedì 11 febbraio 2021)puntata de Il5 di venerdì 12: Manca un giorno alle nozze e Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), dopo numerosi ripensamenti e dubbi, decide finalmente a chi concedere il suo cuore per sempre. San Valentino inebria le Veneri del grande magazzino milanese mentre Stefania (Grace Ambrose) si pente di aver accettato l’invito di Pietro (Andrea Savorelli) solo per far ingelosire Federico Cattaneo (Alessandro Fella). Vittorio (Alessandro Tersigni) e Beatrice Conti (Caterina Bertone) intanto devono darsi da fare per cercare un nuovo ragioniere al posto di Luciano (Giorgio Lupano), sebbene una telefonata inaspettata dal Collegio dove si trova Serena (Giulia Patrignani) li metta in allarme. I due partono immediatamente per accertarsi ...

