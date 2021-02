(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo tsunami dicontro le violenze sessuali che in queste ultime settimane si è abbattuto sullasta costringendo il presidente Emmanuel Macron ad affrontare un fenomeno fino ad oggi rimasto nascosto. Una rivoluzione trasversale, erede di quel “Me Too” proveniente dall’altra parte dell’Atlantico e declinato su più livelli della società francese, fino a raggiungere il cuore di alcune istituzioni considerate fino a poco tempo fa intoccabili. Inoggi assistiamo ad “una svolta storica con una presa di coscienza da parte dell’opinione pubblica”, dice all’HuffPost Muriel Salmona, psichiatra specializzata in casi di violenza sessuale e presidente dell’associazione Mémoire traumatique et victimologie. “Ogni caso che emerge smonta la legge del silenzio, la negazione e tutte le ingiustizie fatte alle vittime. In questo modo ...

GiuliaBelard : Francia travolta da denunce di molestie. Accuse ai 'Porcs' in tutti i campi (di D. Ceccarelli) - infoitsport : Sei Nazioni, Italia travolta dalla Francia: 50-10 all'Olimpico - CorriereQ : Sei Nazioni, Italia travolta dalla Francia: 50-10 all’Olimpico - ottopagine : Sei Nazioni, Italia travolta dalla Francia #Benevento - infoitsport : Sei Nazioni, Italia travolta dalla Francia all'esordio -

Ultime Notizie dalla rete : Francia travolta

L'HuffPost

... petizione online per difendere il Made in Nuova battaglia inper tutelare il Made in: il ... Dopo dieci anni torna a casa la barcadallo tsunami Era stata sbalzata nell'Oceano Pacifico ...... come è stato fatto dae Germania, nonostante gli sforzi fatti anche da Mattarella con il ...queste guerre a pagare è sempre la povera gente che non ha alcuna responsabilità e che viene...Tutto facile per le big della Ligue 1 che senza problemi staccano il pass per i sedicesimi di finale, dove approda anche il Marsiglia tornato al successo dopo un periodo di buio, serata magica per Tol ...Ascolta i cittadini sul clima, ma poi dà l’ultima parola alle multinazionali. L’accusa al presidente francese Macron arriva nel peggior momento possibile ...