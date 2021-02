Fico: 'Su Rousseau voterò sì a Draghi in un momento delicato per il Paese' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente della Camera, Roberto Fico (M5s), annuncia in un post su Facebook che voterà sì al quesito su Rousseau in merito al governo Draghi. 'Questo - scrive - è il momento di lavorare per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente della Camera, Roberto(M5s), annuncia in un post su Facebook che voterà sì al quesito suin merito al governo. 'Questo - scrive - è ildi lavorare per il ...

