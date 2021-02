“Era un visionario”. Lutto nell’editoria, se ne va uno dei personaggi più controversi di sempre (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se n’è andato uno dei personaggi più controversi, amati ed odiati di tutta la storia americana. Parliamo del geniale Larry Flynt, fondatore ed editore della rivista a luci rosse “Hustler”. L’uomo è morto a Los Angeles a 78 anni. Paralizzato dalla vita in giù a causa di un tentato omicidio nel 1978, Flynt è morto per problemi cardiaci. Il “re del porno” si era fatto conoscere per una serie di battaglie legali ispirate alla difesa della libertà di espressione, intendendo per questo anche la pornografia. Chi lo conosceva sa bene i suoi trascorsi non proprio idilliaci con la destra religiosa (una volta aveva fatto causa al televangelista Jerry Falwell in un caso arrivato fino alla Corte Suprema). Quattro anni fa, dopo l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, aveva lanciato la sua ultima sfida: aveva offerto 10 milioni di dollari “in contanti” a chi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se n’è andato uno deipiù, amati ed odiati di tutta la storia americana. Parliamo del geniale Larry Flynt, fondatore ed editore della rivista a luci rosse “Hustler”. L’uomo è morto a Los Angeles a 78 anni. Paralizzato dalla vita in giù a causa di un tentato omicidio nel 1978, Flynt è morto per problemi cardiaci. Il “re del porno” si era fatto conoscere per una serie di battaglie legali ispirate alla difesa della libertà di espressione, intendendo per questo anche la pornografia. Chi lo conosceva sa bene i suoi trascorsi non proprio idilliaci con la destra religiosa (una volta aveva fatto causa al televangelista Jerry Falwell in un caso arrivato fino alla Corte Suprema). Quattro anni fa, dopo l’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, aveva lanciato la sua ultima sfida: aveva offerto 10 milioni di dollari “in contanti” a chi ...

lrhiigh : comunque martedì il mio allenatore di atletica mi chiede 'ludovi sembri strana, sei felice oggi?' era una delle mie… - lusorgent1 : @CtzMaurizio @Khajiit27884691 @ilPortaborse_ Ho lavorato per 20 anni con un imprenditore che aveva fatto la scuola… - RespectxAcmilan : @NonCapiscer @Resenzatrono @diocanato @MarcoIaria1 @YonghongLi69 Lo Zio Yonghi era un visionario di finanza, infatt… - Nephilim_Tuo : @fleinaudi non è un profeta, perchè è un profeta CHI PARLA PER CONTO DI QUALCUNO (non chi prevede il futuro o lo an… - RespectxAcmilan : @75_franz6 Lo Zio era un visionario della finanza. Un genio incompreso -

Ultime Notizie dalla rete : Era visionario Sanremo 2021, le canzoni del Festival: le nostre pagelle dopo i preascolti

...del pop - rap? COLAPESCE E DIMARTINO " MUSICA LEGGERISSIMA VOTO 8/9 Già il loro album I Mortali era,... E non gli manca il tocco visionario che gli fa dire "Roma che è una città di mare". approfondimento ...

Roma, Cinecittà: presentata la mostra fotografica "Ritratto Rosso - Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini"

Catalano era fotografa da centinaia di scatti a seduta, e severissima era la scelta dello 'scatto ... e un lato sorprendente del più grande visionario del nostro cinema. Info Aperta dal lunedì al ...

Leandro, il visionario che si ribellò al mondo Quotidiano di Puglia ...del pop - rap? COLAPESCE E DIMARTINO " MUSICA LEGGERISSIMA VOTO 8/9 Già il loro album I Mortali,... E non gli manca il toccoche gli fa dire "Roma che è una città di mare". approfondimento ...Catalanofotografa da centinaia di scatti a seduta, e severissimala scelta dello 'scatto ... e un lato sorprendente del più grandedel nostro cinema. Info Aperta dal lunedì al ...