Emma Marrone a spasso per Milano con il maxi trench e le ciabatte di pelo

Da molti anni Emma Marrone è una delle protagoniste indiscusse della scena musicale italiana. Salita alla ribalta nel 2010 con la vittoria ad Amici, da allora la cantante ne ha fatta di strada. Sette album pubblicati, due Festival di Sanremo, il ruolo di giudice a X Factor e una valanga di partecipazioni come ospite speciale: Emma è una delle artiste più amate e seguite nel nostro Paese. Il suo stile si è ovviamente evoluto con lei in questo decennio.

Mix di stili

Emma Marrone ha un mood tutto suo in fatto di abbigliamento. Le influenze rock e grunge si mischiano ai marchi di alta moda, che fanno a gara per vestirla. Se sul palco di X Factor l'abbiamo vista con outfit firmatissimi (da Gucci a Fendi) e dal forte impatto estetico, nella vita di tutti i giorni la Marrone predilige abiti ...

