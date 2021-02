“Eccomi 30 kg fa”. Amici, il cantautore a nudo. Ora ha un fisico invidiabile, ma fino a poco tempo era molto diverso (Di giovedì 11 febbraio 2021) Prosegue l’edizione di Amici. E dentro la scuola le tensioni non mancano. Da quelle tra gli allievi e quelli tra i maestri su tutti, Rudy Zerbi e Arisa. Amici che, nei giorni scorsi, è stato scosso dall’intervista rilasciata dall’ex ballerina Agata Reale. A Diva e Donna ha raccontato il suo calvario, iniziato poco dopo le nozze, al settimanale Diva e Donna: “La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta”, ha spiegato. Ma tutto è iniziato con uno svenimento in casa. “Dopo il matrimonio – ha raccontato Agata Reale in un’intervista a “Diva e donna” – il 26 agosto 2019 io e Carmelo ci siamo sposati in chiesa (civilmente lo siamo dal 2016) e a novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche in tempo perché mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Prosegue l’edizione di. E dentro la scuola le tensioni non mancano. Da quelle tra gli allievi e quelli tra i maestri su tutti, Rudy Zerbi e Arisa.che, nei giorni scorsi, è stato scosso dall’intervista rilasciata dall’ex ballerina Agata Reale. A Diva e Donna ha raccontato il suo calvario, iniziatodopo le nozze, al settimanale Diva e Donna: “La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta”, ha spiegato. Ma tutto è iniziato con uno svenimento in casa. “Dopo il matrimonio – ha raccontato Agata Reale in un’intervista a “Diva e donna” – il 26 agosto 2019 io e Carmelo ci siamo sposati in chiesa (civilmente lo siamo dal 2016) e a novembre svengo a casa. Avevo una perdita di sangue eccessivo dalle gengive e quando lo dico al dentista mi dice di fare l’emocromo, ma non faccio neanche inperché mi ...

gIassofwhiskeyy : eccomi straight (non proprio) outta the 80s per un progetto a tema Star Wars che sto facendo con dei miei amici - Suziquattro2 : RT @MassimoSpilabo2: Eccomi di nuovo con Voi Amiche ed Amici. Parentesi breve, ma non resistevo, sperando di condividere con Voi tutti i mo… - _riddiculus : Comunque il mio periodo Twitter pensavo di averlo ampiamente superato nel 2014 invece col cazzone eccomi di nuovo q… - AnnaxLGxTS : Eccomi qua amici...I'm back #Online ???? - thenoe__ : Ragazzeeeeeeee eccomi,sono rinata dopo un uscita tra vecchi amici. Mi sono persa delle emergenze? Comunque si devi… -