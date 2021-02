Di Battista: “Rispetto gli iscritti ma stavolta non posso digerire il sì a Draghi. Mi faccio da parte e non parlerò più a nome del M5s” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “stavolta non ce la faccio. Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del Movimento 5 stelle, è più che legittimo. Non posso far altro che farmi da parte. Da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla a nome mio”. Così Alessandro Di Battista ha commentato in diretta Facebook l’esito del voto su Rousseau, che ha sancito il sì degli iscritti al governo Draghi. Di Battista ha ringraziato Beppe Grillo: “Zero polemiche, le decisioni si devono rispettare ma si possono anche accettare. Però la mia coscienza politica non ce la fa a digerirle” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “non ce la. Da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del Movimento 5 stelle, è più che legittimo. Nonfar altro che farmi da. Da ora in poi nonpiù adel Movimento 5 Stelle anche perché in questo momento il Movimento non parla amio”. Così Alessandro Diha commentato in diretta Facebook l’esito del voto su Rousseau, che ha sancito il sì deglial governo. Diha ringraziato Beppe Grillo: “Zero polemiche, le decisioni si devono rispettare ma sino anche accettare. Però la mia coscienza politica non ce la fa a digerirle” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

