Covid, stabile la curva del contagio (7,8%). Positivi in 1.694 su 21.458 tamponi. Dodici deceduti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Resta stabile la curva del contagio, come ieri al 7,8%. Secondo il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania i Positivi del giorno sono 1.694 (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi) su 21.458 tamponi (di cui 3.142 antigenici). Asintomatici in 1.451, 92 i sintomatici. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli Positivi al tampone molecolare. Salgono a 237.925 i Positivi in Campania (di cui 2.613 antigenici). Totale tamponi 2.611.091 (di cui 53.373 antigenici). Deceduti in 12, tutti nelle ultime 48 ore. Totale deceduti dall'inizio della pandemia 3.966. Guariti in 1.140, totale guariti 167.666. Reso noto anche il report posti letto su base regionale: su 656 unità di terapia intensiva

