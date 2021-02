“Cosa sta succedendo tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò”. Tutti a parlare del flirt al GF Vip, ma ‘lei’ sa la verità (Di giovedì 11 febbraio 2021) È accaduto durante l’intervista a Grande Fratello Vip party, condotto da Annie Mazzola e Awed, che Roberta abbia deciso di vuotare il sacco e dire la sua sul flirt tra il figlio Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. La simpatia tra i due vipponi è iniziata quando la giovane attrice ha scritto un dolcissimo biglietto a Zenga per congratularsi con lui della bella persona che ha dimostrato di essere in più occasioni. Il bellissimo Andrea Zenga, dal canto suo, non ha fatto mistero di essere ben lusingato dalle attenzioni di Rosalinda, anche perché diciamocelo, è veramente bellissima. Andrea ha addirittura ammesso davanti a Tutti che la giovane siciliana si avvicini al suo prototipo di donna ideale. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) È accaduto durante l’intervista a Grande Fratello Vip party, condotto da Annie Mazzola e Awed, che Roberta abbia deciso di vuotare il sacco e dire la sua sultra il figlio. La simpatia tra i due vipponi è iniziata quando la giovane attrice ha scritto un dolcissimo biglietto aper congratularsi con lui della bella persona che ha dimostrato di essere in più occasioni. Il bellissimo, dal canto suo, non ha fatto mistero di essere ben lusingato dalle attenzioni di, anche perché diciamocelo, è veramente bellissima.ha addirittura ammesso davanti ache la giovane siciliana si avvicini al suo prototipo di donna ideale. (Continua ...

borghi_claudio : Noi abbiamo messo da parte tutto pur di provare a far nascere un'occasione di unità nazionale, senza condizioni. S… - borghi_claudio : @francesc0____ @FabioInnocent10 @FabioRoscioli Boh, la mia credibilità sta nell'essere qui ogni giorno a spiegare c… - borghi_claudio : Ascoltare con attenzione cosa sta dicendo adesso Salvini, dopo l'incontro con Draghi, in merito a Europa, interesse… - MAPARLIAMODITOM : RT @nom3utent3: GLIELA DIAMO STA CAZZO DI FINALE O COSA #tzvip - RibModerato : @Marcozanni86 Speriamo che il governo Draghi vada come dite voi, perchè se non va così avrete completamente sfaldat… -