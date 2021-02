Berni: «Conte è tosto non è uno da calcetto con gli amici» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter, ha parlato a Radio Incontro Olympia di Antonio Conte: le sue dichiarazioni Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter, ha parlato a Radio Incontro Olympia di Antonio Conte. Le sue parole. «Conte è un allenatore di grande livello internazionale però dà sempre tutto al 110% e pretende lo stesso anche con i giocatori. Per cui quando i risultati arrivano, tutto scivola in maniera tranquilla, quando mancano, si può alimentare qualche tensione. Sicuramente è un allenatore tosto, non da calcetto con gli amici, ma pretende sempre il massimo perché dà il massimo come professionista, ogni minuto» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tommaso, ex portiere dell’Inter, ha parlato a Radio Incontro Olympia di Antonio: le sue dichiarazioni Tommaso, ex portiere dell’Inter, ha parlato a Radio Incontro Olympia di Antonio. Le sue parole. «è un allenatore di grande livello internazionale però dà sempre tutto al 110% e pretende lo stesso anche con i giocatori. Per cui quando i risultati arrivano, tutto scivola in maniera tranquilla, quando mancano, si può alimentare qualche tensione. Sicuramente è un allenatore, non dacon gli, ma pretende sempre il massimo perché dà il massimo come professionista, ogni minuto» Leggi su Calcionews24.com

martimar0997 : RT @Davide_m9: A me quello che fa ridere è vedere Berni espulso, Donnarumma mandato negli spogliatoi e Conte cacciato per aver detto “sei s… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Berni: 'Conte allenatore tosto, non è uno da calcetto con gli amici. Pretende il massimo' - TuttoMercatoWeb : Berni: 'Conte allenatore tosto, non è uno da calcetto con gli amici. Pretende il massimo' - sportli26181512 : Inter, l'ex Berni: 'Conte? Ecco perché quando si perde c'è qualche tensione': Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter… - danisailor7 : RT @Davide_m9: A me quello che fa ridere è vedere Berni espulso, Donnarumma mandato negli spogliatoi e Conte cacciato per aver detto “sei s… -