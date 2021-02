Bayern-Tigres, le formazioni ufficiali (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questi i 22 in campo di Bayern e Tigres che si contenderanno il Mondiale per Club allo stadio di Doha:Bayern (4-2-3-1) Neuer - Pavard, Süle, Hernández, Davies - Kimmich, Gnabry, Alaba - Sané, Lewandowski, Coman. All. Flickembedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/fcBayern.en/photos/a.845519478852461/5187359768001722/"Tigres (4-4-2): Guzman - L. Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas - Rafael Carioca, Pizarro - Quinones, Aquino - Gonzales, Gignac. All. FerrettiDOVE VEDERLABayern Monaco-Tigres allo stadio all’Education City Stadium di Al Rayyan, sarà trasmessa in TV in chiaro e in streaming sul canale 20. Calcio d’inizio alle ore 19.00. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questi i 22 in campo diche si contenderanno il Mondiale per Club allo stadio di Doha:(4-2-3-1) Neuer - Pavard, Süle, Hernández, Davies - Kimmich, Gnabry, Alaba - Sané, Lewandowski, Coman. All. Flickembedcontent src="facebook" url="https://www.facebook.com/fc.en/photos/a.845519478852461/5187359768001722/"(4-4-2): Guzman - L. Rodriguez, Reyes, Salcedo, Duenas - Rafael Carioca, Pizarro - Quinones, Aquino - Gonzales, Gignac. All. FerrettiDOVE VEDERLAMonaco-allo stadio all’Education City Stadium di Al Rayyan, sarà trasmessa in TV in chiaro e in streaming sul canale 20. Calcio d’inizio alle ore 19.00. ITA Sport Press.

DiMarzio : Risultato storico per il calcio messicano: #Tigres in finale del Mondiale per Club - sportface2016 : #BayernMonacoTigres, le formazioni ufficiali - ItaSportPress : Bayern-Tigres, le formazioni ufficiali - - SkySport : Bayern Monaco-Tigres il risultato in diretta live della finale del Mondiale per Club - digitalsat_it : #FIFAClubWorldCup2020 , Finale #TigresBayern (diretta #Canale20 @QuiMediaset_it ) -