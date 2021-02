Atletica | Gianmarco Tamberi | “Non mi accontento di 2 32 | so di poter ambire a qualcosa di meglio”

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ unambizioso quello che guarda al futuro prossimo. L’azzurro, reduce dalla misura di 2.32 nel salto in alto che al momento gli ha regalato la miglior misura al mondo, è consapevole che questo status è decisamente parziale, dal momento che tanti atleti ancora non hanno gareggiato e pertanto le motivazioni sono quelle di fare ancora. “Non mi, queste misure mi stanno strette. Essere in questo momento il primo al mondo mi fa piacere, ma non mi basta 2,32 perché in molti non hanno ancora gareggiato e so didi migliore“, le parole di “Gimbo” (fonte: Ansa), ospite della puntata settimanale del talk diTV per fare il punto della situazione dopo il mini-ciclo di tre gare con le quali ha ...