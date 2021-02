Ultime Notizie Roma del 10-02-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrini politica in apertura il V di lusso su draghi è sospeso annunciato il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi sul blog delle stelle e poco dopo 10 il voto sul Governo previsto Dalle 10 di oggi e quindi temporaneamente sospeso i nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati si legge il movimento accoglie così la richiesta di Beppe Grillo che ieri ha blindato ma i draghi definendolo grillino Cercando di evitare che la base del Movimento arrivi ad un altro detto lo uso nostro Russo e che di conseguenza si spaccano i lupi parlamentare al momento della fiducia in Parlamento in un lungo video dopo le consultazioni di ieri sera il fondatore ha definito il premier incaricato uno di noi e oggi...