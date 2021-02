UGL, Capone: a Draghi chiediamo misure per favorire l’occupazione nel Paese (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un serio progetto di rilancio industriale volto a favorire l’occupazione del Paese, riforma degli ammortizzatori sociali e superamento del Codice degli Appalti per sbloccare cantieri e infrastrutture. È quanto ha chiesto Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, a Mario Draghi nel corso del loro incontro nel quadro delle consultazioni con le parti sociali organizzate dal presidente del Consiglio incaricato. “La crisi del 2020 non ha fatto altro che rendere macroscopici i tanti limiti già esistenti, aggravando un contesto fortemente compromesso. Cresce la disoccupazione, ma, soprattutto, l’inattività, che denota una profonda disillusione nei cittadini di tutte le età”, ha dichiarato Capone dopo la riunione. “Fra le misure che l’UGL ha proposto al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un serio progetto di rilancio industriale volto adel, riforma degli ammortizzatori sociali e superamento del Codice degli Appalti per sbloccare cantieri e infrastrutture. È quanto ha chiesto Paolo, Segretario Generale dell’UGL, a Marionel corso del loro incontro nel quadro delle consultazioni con le parti sociali organizzate dal presidente del Consiglio incaricato. “La crisi del 2020 non ha fatto altro che rendere macroscopici i tanti limiti già esistenti, aggravando un contesto fortemente compromesso. Cresce la disoccupazione, ma, soprattutto, l’inattività, che denota una profonda disillusione nei cittadini di tutte le età”, ha dichiaratodopo la riunione. “Fra leche l’UGL ha proposto al ...

ilmetropolitan : ???? #Lavoro. #PaoloCapone, Leader #UGL: “Necessario programma fondato su un nuovo #pianoindustriale per il rilancio… - AgenziaASI : Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Necessario programma fondato su un nuovo piano industriale per il rilancio dell’… - AgenziaASI : Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Necessario programma fondato su un nuovo piano industriale per il rilancio dell’… - AgenziaASI : Dati Istat. Paolo Capone, Leader UGL: “Necessario erogare liquidità alle imprese per far ripartire la produzione”… - Gazzettadmilano : Economia, Capone (Ugl): dati Istat allarmanti, serve subito liquidità alle imprese. -