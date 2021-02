Storia: va all'asta la villa di Ciro Menotti, appello per salvarla dal degrado (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Va all'asta la villa di Ciro Menotti (1798-1831), il patriota risorgimentale che fu giustiziato perchè si mise a capo di una cospirazione per dar vita al movimento liberale nazionale. L'edificio si trova a Spezzano, una frazione di Fiorano Modenese (Modena) e da tempo versa in un desolante stato di abbandono. Il primo tentativo di vendita è fissato per il prossimo martedì, 16 febbraio. "Se questa asta andrà deserta il futuro di villa Menotti si farà ancora più oscuro. Sollecitiamo, pertanto, un intervento per salvarla dal degrado": è questo l'appello dell'Associazione Nazionale Case della Memoria rivolto alle istituzioni pubbliche e a mecenati privati. Già alla fine del 2018, Adriano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - Va all'ladi(1798-1831), il patriota risorgimentale che fu giustiziato perchè si mise a capo di una cospirazione per dar vita al movimento liberale nazionale. L'edificio si trova a Spezzano, una frazione di Fiorano Modenese (Modena) e da tempo versa in un desolante stato di abbandono. Il primo tentativo di vendita è fissato per il prossimo martedì, 16 febbraio. "Se questaandrà deserta il futuro disi farà ancora più oscuro. Sollecitiamo, pertanto, un intervento perdal": è questo l'dell'Associazione Nazionale Case della Memoria rivolto alle istituzioni pubbliche e a mecenati privati. Già alla fine del 2018, Adriano ...

