Serie B, rallenta l'Empoli. Monza e Chievo secondi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Calendario, risultati Serie B e classifica. Parte la caccia alla promozione. ROMA – Serie B, calendario, risultati e classifica. Parte la caccia alla promozione. Monza favorito, Spal, Lecce e Frosinone a caccia di un posto nel massimo campionato. fonte foto https://www.facebook.com/legaSeriebSerie B, i risultati della ventiduesima giornata Nelle prime partite del turno infrasettimanale tra pareggi per 2-2 (Lecce-Brescia, Pisa Salernitana, Empoli-Pescara) e uno per 1-1 (Cittadella Cosenza). Colpi esterni di Monza e Pordenone, bene il Venezia. Nel posticipo del martedì sera pareggio tra Ascoli e Frosinone. Nella prima sfida di mercoledì successo della Reggina contro la Virtus Entella con il risultato di 1-0. La giornata si chiude con la vittoria del Chievo

