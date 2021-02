Scuola, in Campania sindaci e prefetti decidono sulla necessità della Dad (Di mercoledì 10 febbraio 2021) NAPOLI – Un invito a tutti i sindaci e ai prefetti della Campania a valutare “per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio”. È l’esito della riunione dell’unità di crisi della Regione Campania che si è svolta ieri pomeriggio per valutare l’andamento dei contagi nelle scuole del territorio. La task force ha preso atto di un “costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età” e invierà a prefetti e primi cittadini un quadro relativo al “grave andamento epidemiologico regionale registrato, in termini generali, e in ambito scolastico”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) NAPOLI – Un invito a tutti i sindaci e ai prefetti della Campania a valutare “per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio”. È l’esito della riunione dell’unità di crisi della Regione Campania che si è svolta ieri pomeriggio per valutare l’andamento dei contagi nelle scuole del territorio. La task force ha preso atto di un “costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età” e invierà a prefetti e primi cittadini un quadro relativo al “grave andamento epidemiologico regionale registrato, in termini generali, e in ambito scolastico”.

