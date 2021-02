Sam Asghari, il fidanzato di Britney parla con i paparazzi: “Suo padre non la tratta bene. Ringraziamo i fan” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il documentario Framing Britney Spears ha davvero smosso le acque intorno alla conservatorship della popstar e ieri Sam Asghari si è scagliato contro il padre della sua ragazza su Instagram. Non contento il fidanzato di Britney ha continuato ad attaccare Jamie anche durante una conversazione con i paparazzi di TMZ. Nessun passo indietro, Sam ha ripetuto che suo suocero è un cog****e e che fino a che non tratterà bene la sua compagna non potrà esserci un buon rapporto tra loro. “Non è che sono arrabbiato con qualcuno. Però ho detto quello che pensavo. Penso che lui sia uno str**zo e questa è la mia opinione. Però non rivelerò i dettagli della faccenda. Se io e lui avremo un buon rapporto? Diciamo che lo spero, potrà accadere solo quando tratterà bene ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il documentario FramingSpears ha davvero smosso le acque intorno alla conservatorship della popstar e ieri Samsi è scagliato contro ildella sua ragazza su Instagram. Non contento ildiha continuato ad attaccare Jamie anche durante una conversazione con idi TMZ. Nessun passo indietro, Sam ha ripetuto che suo suocero è un cog****e e che fino a che non tratteràla sua compagna non potrà esserci un buon rapporto tra loro. “Non è che sono arrabbiato con qualcuno. Però ho detto quello che pensavo. Penso che lui sia uno str**zo e questa è la mia opinione. Però non rivelerò i dettagli della faccenda. Se io e lui avremo un buon rapporto? Diciamo che lo spero, potrà accadere solo quando tratterà...

