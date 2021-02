Pellezzano | smottamento sulla strada per Cologna

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – A pochi giorni dalloche ha bloccato laper Coperchia, nel Comune dioggi pomeriggio si è verificato un nuovo cedimento che riguarda una proprietà privata nella frazione di. Sono sul posto i mezzi per ripristinare la viabilità a, dove tra Via Tenente Farina e Via Nofilo si è verificato unodi terra da proprietà privata. Presenti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la Protezione Civile S.Maria delle Grazie e laServizi. Le operazioni dureranno all’incirca un’ora e sono già a buon punto. L’amministrazione Comunale consiglia dei percorsi alternativi: Via Grillo per raggiungere Capezzano/Salerno da Coperchia e viceversa;SR88 ...

salernotoday : Dramma maltempo, secondo smottamento a Pellezzano: le strade alternative - VoceDiStrada : Pellezzano. Maltempo, smottamento a Cologna - radioalfa : Smottamento a Pellezzano, chiusa la Strada Provinciale 27 - occhio_notizie : Maltempo a Pellezzano, nuovo smottamento: chiusa la Strada Provinciale 27. Disposto il servizio navetta Capezzano-F… - zazoomblog : Pellezzano chiusa per uno smottamento la strada per Coperchia - #Pellezzano #chiusa #smottamento -

Un'altra frana si è verificata in provincia di Salerno. Dopo il graveavvenuto martedì ad Amalfi, e per il quale la Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta ...nel comune di(...Torna la pioggia e ancora disagi nel Salernitano per unoavvenuto domenica pomeriggio alungo la Strada Provinciale 27, in via Vittorio Emanuele a Coperchia. Si sono immediatamente attivate le squadre di Polizia Municipale, ...Pellezzano (Sa) – A pochi giorni dallo smottamento che ha bloccato la strada per Coperchia, nel Comune di Pellezzano oggi pomeriggio si è verificato un nuovo cedimento che riguarda una proprietà priva ...Stampa Smottamento da proprietà privata a Cologna. Lo scrive il Comune di Pellezzano sulla sua pagina dell’ente. Sul posto i mezzi per ripristinare la viabilità a Cologna, dove tra Via Tenente Farina ...