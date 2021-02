Morta la madre di Jurgen Klopp: il tecnico non ci sarà ai funerali (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dramma per Jurgen Klopp: Morta la mamma del tecnico del Liverpool. Aveva 81 anni. Klopp non potrà assistere ai funerali per il protocollo Covid Elisabeth Klopp, madre di Jurgen allenatore del Liverpool, è deceduta all’età di 81 anni. Il tecnico, causa protocollo Covid, non potrà assistere ai funerali della mamma. «Ha significato tutto per me, una vera madre nel miglior senso della parola. Come devota cristiana, so che ora si troverà in un posto migliore», queste le parole di Klopp riportate da Marca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dramma perla mamma deldel Liverpool. Aveva 81 anni.non potrà assistere aiper il protocollo Covid Elisabethdiallenatore del Liverpool, è deceduta all’età di 81 anni. Il, causa protocollo Covid, non potrà assistere aidella mamma. «Ha significato tutto per me, una veranel miglior senso della parola. Come devota cristiana, so che ora si troverà in un posto migliore», queste le parole diriportate da Marca. Leggi su Calcionews24.com

