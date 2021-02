Monza | Brocchi | “Sfidare il Milan un sogno | vogliamo la Serie A e con Berlusconi niente limiti Balotelli? Vi dico tutto”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel corso di un'intervista rilasciata alla nota rivista britannica "FourFourTwo", il tecnico del, Cristian, ha parlato della sua avventura sulla panchina brianzola.Ildell'allenatore è quello dinella prossima stagione il, sua ex squadra sia nelle vesti di calciatore che nei panni di allenatoreDi seguito un estratto delle dichiarazioni del tecnico biancorosso che punta a conquistare sulla panchina del club lombardo di proprietà di Silivio Berlusoconi una storica promozione inA, grazie anche all'apporto di due ex stelle del firmamento rossonero, Kevin Prince Boateng e Mario.VIDEOrilancia: “Mario sta mantenendo le sue promesse”"Non mi nascondo ...

Intervista a 360° rilasciata a four four two da parte del tecnico delChristian. L'allenatore brianzolo non nasconde le ambizioni della società e afferma con convinzione che provare a conquistare la serie A è l'obiettivo principale della stagione. I ......00- Pisa(4 - 3 - 3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Balotelli, Mota Carvalho. Allenatore:PISA (4 - 3 - 1 - 2): ..."Se dovessimo affrontare il Milan nella prossima stagione sarà qualcosa di emozionante". Intervistato da FourFourTwo il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha ...Christian Brocchi, allenatore del Monza e ex tecnico della Primavera del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole.