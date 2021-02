Live Atalanta - Napoli 1 - 0 Zapata la sblocca dopo 10 minuti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) C'è la finale di Coppa Italia in palio.tornano in campo una settimanalo 0 - 0 dello stadio Maradona. Appaiate in classifica a 37 punti, nerazzurri e azzurri vivono due momenti ...

jamaalaldin_tv : - zazoomblog : Live Atalanta-Napoli 0-0 Primo squillo di Insigne al lato - #Atalanta-Napoli #0-0 Primo #squillo - ilcirotano : LIVE Atalanta-Napoli 2-0, uno-due micidiale di Zapata e Pessina - - NapoliCalciogol : PROBABILI FORMAZIONI – Coppa Italia, ritorno semifinali LIVE: stasera Atalanta-Napoli, gioca Osimhen - MondoNapoli : LIVE - L'Atalanta raddoppia, si mette male per il Napoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Atalanta

19'pt Si è fatta durissima per il Napoli dopo pochi minuti. La banda di Gasperini ha messo chiaramente in discesa la partita. E dai partenopei non c'è stata nessuna reazione. 16'pt GOL: Immediato il raddoppio di Pessina . Azione stupenda della squadra bergamasca. Filtrante di Gosens per Zapata che tocca di prima intenzione per l'inserimento del compagno: sinistro che prima ...- Napoli, segui la diretta Formazioni ufficiali: Gollini; Toloi, Palomino, ... Coppa ItaliaEntra sempre più nel vivo l'edizione 2020/2021 della Coppa Italia, con le gare valide per le semifinali della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE ...Entra sempre più nel vivo l'edizione 2020/2021 della Coppa Italia, con le gare valide per le semifinali della competizione. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE ...