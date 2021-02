L’Atalanta vuole regalarsi la finale a tutti i costi: col Napoli sarà una gran battaglia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Esattamente una settimana dopo, L’Atalanta incontra nuovamente il Napoli al Gewiss Stadium nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Questa sera (fischio d’inizio 20.45) non si può sbagliare: chi perde è fuori, chi vince va a giocare la finalissima. Per la verità il Napoli ha una chance in più: un eventuale pareggio con reti qualificherebbe i partenopei in virtù dei gol realizzati fuori casa. Un piccolo vantaggio che, nella sostanza, cambia poco perché il Napoli, se vorrà passare, dovrà realizzare almeno una rete. Entrambe le formazioni vengono da un fine settimana piuttosto agitato. Gli azzurri sono infatti reduci dalla sconfitta di Genova (sponda rossoblu) nella quale l’eterno Goran Pandev ha fatto ammattire i suoi ex compagni. I nerazzurri sono invece stati capaci di buttare al vento una ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Esattamente una settimana dopo,incontra nuovamente ilal Gewiss Stadium nella semidi ritorno della Coppa Italia. Questa sera (fischio d’inizio 20.45) non si può sbagliare: chi perde è fuori, chi vince va a giocare la finalissima. Per la verità ilha una chance in più: un eventuale pareggio con reti qualificherebbe i partenopei in virtù dei gol realizzati fuori casa. Un piccolo vantaggio che, nella sostanza, cambia poco perché il, se vorrà passare, dovrà realizzare almeno una rete. Entrambe le formazioni vengono da un fine settimana piuttosto agitato. Gli azzurri sono infatti reduci dalla sconfitta di Genova (sponda rossoblu) nella quale l’eterno Goran Pandev ha fatto ammattire i suoi ex compagni. I nerazzurri sono invece stati capaci di buttare al vento una ...

