Kasia Lenhardt, ex di Jerome Boateng, è stata trovata senza vita: probabile suicidio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Jerome Boateng del Bayern Monaco, è stata trovata senza vita dalla polizia di Berlino ieri sera. Kasia, 25 anni, era diventata famosa per la partecipazione al reality “Germany’s Next Top Model” nel 2012 e frequentava il calciatore da circa 15 mesi. Un portavoce delle forze dell’ordine ha fatto sapere alla Bild che apparentemente si tratta di suicidio, dopo aver fatto i primi rilievi sul posto. Lenhardt e Boateng si erano separati una settimana fa, come entrambi avevano annunciato sui social. Tuttavia, si è trattato di una rottura piuttosto traumatica. La Bild infatti ha svelato che Boateng aveva preso questa decisione già ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La modella, ex fidanzata didel Bayern Monaco, èdalla polizia di Berlino ieri sera., 25 anni, era diventata famosa per la partecipazione al reality “Germany’s Next Top Model” nel 2012 e frequentava il calciatore da circa 15 mesi. Un portavoce delle forze dell’ordine ha fatto sapere alla Bild che apparentemente si tratta di, dopo aver fatto i primi rilievi sul posto.si erano separati una settimana fa, come entrambi avevano annunciato sui social. Tuttavia, si è trattato di una rottura piuttosto traumatica. La Bild infatti ha svelato cheaveva preso questa decisione già ...

Today_it : Kasia Lenhardt: la modella ex di Jerome Boateng trovata morta nel suo appartamento - napolista : Kasia Lenhardt, ex di Jerome Boateng, è stata trovata senza vita: probabile suicidio La polizia di Berlino ha scope… - sportli26181512 : Choc per Jerome Boateng: trovata morta l'ex fidanzata: Kasia Lenhardt aveva solo 25 anni ed è stata ritrovata senza… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Choc per Jerome Boateng: trovata morta l'ex fidanzata Kasia Lenhardt aveva solo 25 anni ed è stata ritro… -