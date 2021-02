Juventus, Buffon: “Ancora una volta al top, si vola in finale” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è grande felicità in casa Juventus, dopo aver superato l’Inter nella Semifinale di Coppa Italia ieri sera. Anche Gigi Buffon, eterno portiere e capitano bianconero, ieri titolare nella sfida di ritorno contro i nerazzurri pareggiata 0-0 all’Allianz Stadium, ha voluto esprimere la sua felicità nel raggiungimento della sua decima finale della competizione nazionale sui social network. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo da 50 milioni: Paratici studia il colpo per l’estate Sul proprio profilo Instagram, infatti, Buffon ha postato un’immagine della sfida con la didascalia: “Anche stasera tutti al top. E si va in finale“. Il portiere bianconero era sceso in campo anche nella gara di andata e, nell’alternanza dei ruoli con il titolare Szczesny, Pirlo potrebbe ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è grande felicità in casa, dopo aver superato l’Inter nella Semidi Coppa Italia ieri sera. Anche Gigi, eterno portiere e capitano bianconero, ieri titolare nella sfida di ritorno contro i nerazzurri pareggiata 0-0 all’Allianz Stadium, ha voluto esprimere la sua felicità nel raggiungimento della sua decimadella competizione nazionale sui social network. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo da 50 milioni: Paratici studia il colpo per l’estate Sul proprio profilo Instagram, infatti,ha postato un’immagine della sfida con la didascalia: “Anche stasera tutti al top. E si va in“. Il portiere bianconero era sceso in campo anche nella gara di andata e, nell’alternanza dei ruoli con il titolare Szczesny, Pirlo potrebbe ...

