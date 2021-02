Incendio a Ostia: paura in pieno centro, brucia locale abitato da senza fissa dimora (VIDEO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Incendio a Ostia pochi minuti fa. Un edificio sta bruciando in Via della Stazione Vecchia: stando alle prime informazioni disponibile si tratterebbe di una struttura che ospita alcuni senza fissa dimora. Contrariamente a quanto sembrava inizialmente le fiamme non hanno lambito il parcheggio sotterraneo. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo ad estinguere le fiamme. Incendio a Ostia: brucia locale abitato da senza fissa dimora Il locale, che un tempo ospitava un’attività commerciale, viene utilizzato da senza fissa dimora che al momento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021)pochi minuti fa. Un edificio stando in Via della Stazione Vecchia: stando alle prime informazioni disponibile si tratterebbe di una struttura che ospita alcuni. Contrariamente a quanto sembrava inizialmente le fiamme non hanno lambito il parcheggio sotterraneo. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo ad estinguere le fiamme.daIl, che un tempo ospitava un’attività commerciale, viene utilizzato dache al momento ...

