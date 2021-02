Il popolo dei ‘grillini’ aspetta il verbo… di Draghi stavolta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Draghi santo subito. Dopo la conversione della Lega di Matteo Salvini ora si aspetta quella del M5S a guida Beppe Grillo. Nella Lega, partito ‘leninista’, non ci sono stati contraccolpi nel divorziare in quattro e quattr’otto dai sovranisti per accasarsi nel governo di ‘Supermario’. Qualche intoppo nel M5S dove il popolo ‘grillino’, che negli ultimi anni ha dovuto ingoiare rospi ora si ritrova Draghi, boccone che per molti di loro è assai indigesto. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – Draghi santo subito. Dopo la conversione della Lega di Matteo Salvini ora si aspetta quella del M5S a guida Beppe Grillo. Nella Lega, partito ‘leninista’, non ci sono stati contraccolpi nel divorziare in quattro e quattr’otto dai sovranisti per accasarsi nel governo di ‘Supermario’. Qualche intoppo nel M5S dove il popolo ‘grillino’, che negli ultimi anni ha dovuto ingoiare rospi ora si ritrova Draghi, boccone che per molti di loro è assai indigesto.

zaiapresidente : ?? Ricordiamo oggi le vittime dei tragici eccidi che si verificarono dopo l'Armistizio e nel dopoguerra lungo il co… - La7tv : #dimartedi Marta Collot (Potere al Popolo): 'Mario Draghi è stato santificato in modo imbarazzante da tutti i media… - mante : Non ho ben capito come si calcola “l’ira dei militanti”. Immagino con la medesima unità di misura de “il popolo del web” - GZarrino : @AndreaOrlandosp @stefano66301389 Lei ha giurato sulla Costituzione, si vergogni. La sovranità non può chr apparten… - massimo_rolli : @VittorioBanti @npedelini @AndreaOrlandosp @stefano66301389 Non disprezzo il popolo, sono conscio dei suoi limiti a… -

Ultime Notizie dalla rete : popolo dei Le foibe e i crimini del Comunismo

... in mezzo alle rappresaglie dei tedeschi, reparti di partigiani jugoslavi entrano in Istria e ... Nel 1945 i partigiani comunisti prendono Pola e Fiume e iniziano a lavorare i TRIBUNALI DEL POPOLO con lo ...

I governi non li porta la cicogna

Siamo un popolo infantilizzato da un quarto di secolo di cattiva politica e di pessima televisione, ma non al ... lo sappiamo tutti, era nei precordi e nei retropensieri di tutto " tutto " l'arco dei ...

Il popolo dei 'grillini' aspetta il verbo... di Draghi stavolta - DIRE.it Dire 10 febbraio, memoria delle foibe. Ritrovare se stessi nel Giorno del Ricordo

Il viaggio di una giovane donna nell’Istria di oggi, cercando il bisnonno infoibato nel ’43, le sue radici e le ragioni di una brutalità inutile, senza colore e senza patria ...

Sulla pelle di noi figli dei profughi litigano ancora comunisti e fascisti

Giorno del Ricordo. Ormai siamo diventati un milione, noi figli e nipoti dei 350mila infoibati ed esuli istriani del 1943-53 ...

... in mezzo alle rappresaglietedeschi, reparti di partigiani jugoslavi entrano in Istria e ... Nel 1945 i partigiani comunisti prendono Pola e Fiume e iniziano a lavorare i TRIBUNALI DELcon lo ...Siamo uninfantilizzato da un quarto di secolo di cattiva politica e di pessima televisione, ma non al ... lo sappiamo tutti, era nei precordi e nei retropensieri di tutto " tutto " l'arco...Il viaggio di una giovane donna nell’Istria di oggi, cercando il bisnonno infoibato nel ’43, le sue radici e le ragioni di una brutalità inutile, senza colore e senza patria ...Giorno del Ricordo. Ormai siamo diventati un milione, noi figli e nipoti dei 350mila infoibati ed esuli istriani del 1943-53 ...