Grillo sempre più comico: “Draghi? Un grillino”. Ormai il Garante delira e teme persino Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un partito allo sbando, diviso tra tante correnti e in due grandi blocchi: quelli che dicono sì al governo Draghi e quelli che dicono No. Ma, soprattutto, la questione del voto online sulla piattaforma Rousseau. Era previsto tra il 10 e l’11 febbraio. Un voto cruciale, per decidere se il Movimento 5 Stelle avrebbe accettato di entrare nella maggioranza a sostegno del premier incaricato Mario Draghi. Poi i dubbi, le fronde interne e il fuoco amico. E così Grillo, in un video, ha annunciato che il voto verrà rimandato. Un messaggio di sette minuti pubblicato sui social del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo sullo schermo. Parole e concetti per dettare, di nuovo, la linea del partito.



