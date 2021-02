Grillo: 'Mi aspettavo banchiere di Dio e invece Draghi è un grillino'. Da stasera il voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo le consultazioni con il presidente incaricato, Beppe Grillo intervenuto sulla pagina del Movimento 5 Stelle per parlare dell incontro, rivolgendosi direttamente agli attivisti: Io mi aspettavo il ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo le consultazioni con il presidente incaricato, Beppeintervenuto sulla pagina del Movimento 5 Stelle per parlare dell incontro, rivolgendosi direttamente agli attivisti: Io miil ...

