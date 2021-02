Gran Galà del Calcio 2021: resi noti i candidati. Tutti i nomi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Gran Galà del Calcio 2021: Tutti i candidati alla vittoria della decima edizione del premio istituito dall’Associazione Italiana Calciatori L’Associazione Italiana Calciatori ha reso note tutte le candidature in occasione della decima edizione del Gran Galà del Calcio, che premia i migliori calciatori, allenatori, arbitri e società nell’arco della stagione 2019/20 di Serie A. Portiere:? Gianluigi Donnarumma (Milan)? Samir Handanovic (Inter)? Wojciech Szczesny (Juventus) Difensori:? Leonardo Bonucci (Juventus)? Juan Cuadrado (Juventus)? Stefan de Vrij (Inter)? Giovanni Di Lorenzo (Napoli)? Robin Gosens (Atalanta)? Hans Hateboer (Atalanta)? Theo Hernandez (Milan)? Kalidou Koulibaly (Napoli) Centrocampisti:? Sofyan ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021)delalla vittoria della decima edizione del premio istituito dall’Associazione Italiana Calciatori L’Associazione Italiana Calciatori ha reso note tutte le candidature in occasione della decima edizione deldel, che premia i migliori calciatori, allenatori, arbitri e società nell’arco della stagione 2019/20 di Serie A. Portiere:? Gianluigi Donnarumma (Milan)? Samir Handanovic (Inter)? Wojciech Szczesny (Juventus) Difensori:? Leonardo Bonucci (Juventus)? Juan Cuadrado (Juventus)? Stefan de Vrij (Inter)? Giovanni Di Lorenzo (Napoli)? Robin Gosens (Atalanta)? Hans Hateboer (Atalanta)? Theo Hernandez (Milan)? Kalidou Koulibaly (Napoli) Centrocampisti:? Sofyan ...

Gran Galà del Calcio 2021: tutti i candidati alla vittoria della decima edizione del premio istituito dall'Associazione Italiana Calciatori

Sfida nella sfida, i portieri delle rispettive squadre sono in lizza per il Gran Galà del Calcio AIC del 2021 per quanto riguarda la categoria dei portieri. Donnarumma , Handanovic e Szczesny . Milan,...

