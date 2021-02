Governo: Orlando, 'da Pd no nomi secchi ma disponibilità a dare mano a Draghi' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Noi abbiamo detto una cosa molta chiara a Draghi: valuti lei le persone che possano aiutarla meglio. Noi non daremo nomi secchi ma daremo la disponibilità del Pd a dare una mano". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Noi abbiamo detto una cosa molta chiara a: valuti lei le persone che possano aiutarla meglio. Noi nonmomamo ladel Pd auna". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a Porta a Porta.

fattoquotidiano : Governo, Orlando: “Alleanza con M5s è passaggio obbligato per campo alternativo alla destra. L’auspicio è non torna… - fattoquotidiano : Orlando: “Il fallimento della politica ha responsabilità precise. Chi ha impedito nascita governo ha nome e cognome… - Adnkronos : Governo, Orlando: 'Renzi autore fallimento, ha impedito nascita esecutivo' - condorbox : Governo Draghi, Orlando: 'Zingaretti ministro? Perché no' #news - flinxkk8 : RT @mariamacina: Al tanto odiato Renzi, il sicario, il pistolero, il disperato, il killer politico del PD- così definito da Bettini e Orlan… -