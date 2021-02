**Governo: Lezzi, ‘tutti contenti? Per finta’** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Ora facciamo tutti finta di essere contenti. Fingiamo di essere felici e soddisfatti”. Lo scrive Barbara Lezzi dei 5 Stelle su Fb. “Questo governo farà scelte importanti. Eliminerà i sussidi ambientalmente dannosi, bloccherà per sempre le trivelle, approverà i disegni di legge di Costa bloccati in commissione per la tutela della terra e del mare, chiuderà l’area a caldo dell’Ilva, istituirà il servizio ambientale è, finalmente, l’acqua sarà pubblica. Genererà lavoro pulito e garantito”. “Lo farà perché ci sarà un ministero che accorperà quello dell’ambiente con quello dello sviluppo economico ma, soprattutto, lo farà perché fino ad ora, è mancata la proficua sinergia del M5S con Salvini, Berlusconi, PD e Renzi messi tutti insieme allo stesso tavolo. Ci vorrà qualche mese, forse un anno, per riorganizzare questi due ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Ora facciamo tutti finta di essere. Fingiamo di essere felici e soddisfatti”. Lo scrive Barbaradei 5 Stelle su Fb. “Questo governo farà scelte importanti. Eliminerà i sussidi ambientalmente dannosi, bloccherà per sempre le trivelle, approverà i disegni di legge di Costa bloccati in commissione per la tutela della terra e del mare, chiuderà l’area a caldo dell’Ilva, istituirà il servizio ambientale è, finalmente, l’acqua sarà pubblica. Genererà lavoro pulito e garantito”. “Lo farà perché ci sarà un ministero che accorperà quello dell’ambiente con quello dello sviluppo economico ma, soprattutto, lo farà perché fino ad ora, è mancata la proficua sinergia del M5S con Salvini, Berlusconi, PD e Renzi messi tutti insieme allo stesso tavolo. Ci vorrà qualche mese, forse un anno, per riorganizzare questi due ...

