Fanno finta di essere carabinieri | la fermano e la picchiano | rubandole tutti i soldi

La rapina a Roma, dove una ragazza romena è stata derubata del suo marsupio metre era a bordo di un monopattino. Era a bordo di un monopattino elettrico la ragazza romena, quando è stata fermata da due persone in tenuta da poliziotti, con una delle due divise che aveva addirittura la striscia rossa sul pantalone e finte medaglie addobbate sulla giacca. Succede a Roma, in Via Prenestina civico 944, nel quartiere della periferia est di Tor Sapienza, già noto alle autorità locali per altre problematiche fra i quali il campo nomadi (uno dei sedici autorizzati) di Via Salviati, da dove arrivano costantemente roghi tossici che inquinano l'ambiente e l'aria. La ragazza stava viaggiando a bordo del suo monopattino elettrico, quando i due fermandola le hanno intimato di scendere dal mezzo per poter effettuare un controllo di routine.

