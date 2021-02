F1 | confermato il GP del Portogallo il 2 maggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La F1 conferma nel proprio calendario il Gran Premio del, evento che si svolgerà il 2come terzo atto della stagione. Dopo l’annuncio del ritorno ad Imola ad Aprile, la massima formula ha reso noto la presenza di Portimao nei circuiti che ospiteranno nel 2021 la massima formula. Con questa decisione si conferma il mosaico delle 23 tappe del prossimo Mondiale che sarebbe dovuto iniziare in Australia a metà marzo. L’emergenza sanitaria ha fatto ritardare gli organizzatori che hanno indetto il primo appuntamento in Bahrain nel fine settimana del 28 marzo. Dopo l’appuntamento nell’impianto che sorge nella periferia di Manama vi sarà il già citato appuntamento in Emilia Romagna prima della trasferta nell’Algarve. I caratteristici tracciati del moderno impianto portoghese tornano dunque protagonisti ed allontanano definitivamente le voci su ...